Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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'den 'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"

Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"

Dün akşam gerçekleştirilen açılışında Kulübü Başkanı ve eski başkan arasında gündeme damga vuran 'tokalaşma' olayı yaşanmıştı. İddiaların ardından Süren'den ilk açıklama geldi.

'nin (ASY 1905) açılışı derneğin Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenen törenle yapıldı.

Açılışa Başkanı , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, eski başkanlardan ve , yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Dilek Kutlu, Başkanı Eşref Hamamcıoglu, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan ve camianın ve spor basınının önemli isimleri katıldı.

MUSTAFA CENGİZ'İN ELİNİ SIKMADI

Açılışta Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında yaşanan bir olay da dikkatlerden kaçmadı. Kulübün eski başkanlarından Süren, Cengiz'in elini uzatmasına tepkisiz kaldı ve tokalaşmadı.

Bu olayın üstüne eski 2. başkan Yiğit Şardan da, "Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.

SÜREN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Milliyet'e konuşan Faruk Süren, olay gecesini anlattı. Sert bir göndermede bulunan Süren, "Aslında kendisine de söylemiştim. Omzumda kireçlenme var ve öğleden sonra iğne yaptırmıştım. Bu nedenle sabit kalması gerekiyordu. Elini sıktı, sıkmadı. Yorumlar aptalca. Aslında eli sıkılacak adam değil! İnsan küfür edeceği adamla da el sıkışmaz herhalde" diye konuştu.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 14:42
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