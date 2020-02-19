Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Dün akşam gerçekleştirilen Ali Sami Yen 1905 Derneği açılışında Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve eski başkan Faruk Süren arasında gündeme damga vuran 'tokalaşma' olayı yaşanmıştı. İddiaların ardından Süren'den ilk açıklama geldi.
Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin (ASY 1905) açılışı derneğin Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenen törenle yapıldı.
Açılışa Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, eski başkanlardan Faruk Süren ve Adnan Polat, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Dilek Kutlu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoglu, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan ve camianın ve spor basınının önemli isimleri katıldı.
MUSTAFA CENGİZ'İN ELİNİ SIKMADI
Açılışta Mustafa Cengiz ile Faruk Süren arasında yaşanan bir olay da dikkatlerden kaçmadı. Kulübün eski başkanlarından Süren, Cengiz'in elini uzatmasına tepkisiz kaldı ve tokalaşmadı.
Bu olayın üstüne eski 2. başkan Yiğit Şardan da, "Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.
SÜREN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Milliyet'e konuşan Faruk Süren, olay gecesini anlattı. Sert bir göndermede bulunan Süren, "Aslında kendisine de söylemiştim. Omzumda kireçlenme var ve öğleden sonra iğne yaptırmıştım. Bu nedenle sabit kalması gerekiyordu. Elini sıktı, sıkmadı. Yorumlar aptalca. Aslında eli sıkılacak adam değil! İnsan küfür edeceği adamla da el sıkışmaz herhalde" diye konuştu.
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 14:42
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
- Levent Tüzemen: Trabzon’da şampiyonluk enerjisi var
- Emre Bol: Ersun Yanal Türkiye'nin en pahalı kondisyoneridir
- Emre Bol: Bu sezon zorlu değil ama kollu geçiyor
-
Mustafa Cengiz ve Faruk Süren arasında gerilim!
Toplam 2
Yorum
GsGsGs Daha iyi başkanlık yapacaksanız buyrun gelin. Sizin zamanınızda şampiyoluklar geldi ama kulüp borçlarının mimarlarından biri de sizsiniz.
-
Ersun Yanal'ın derbi öncesi takımı böyle motive etti
Toplam 1
Yorum
Aslan pençesi 1905 Fbjk yı yeneceğiz!
-
Mustafa Cengiz ve Faruk Süren arasında gerilim!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 artık bu eskıler neyın peşinde
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.