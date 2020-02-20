Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Galatasaray'da sakatlığı geçen Marcelo Saracchi takımla çalıştı. MR sonuçlarına göre 1 ile 3 hafta formasından ayrı kalacağı ön görülen Lemina’nın da oynama ihtimali doğdu.
Galatasaray, pazar akşamı deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken dün iki sevindirici gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi, takımla birlikte antrenmanına çıktı. Kasımpaşa maçında kendini deneyen ancak sakatlığı nüksedince 4. dakikada çıkmak zorunda kalan Uruguaylı futbolcu tamamen iyileşti. Kadıköy'de ilk 11'deki yerini alacak. Bununla birlikte Malatyaspor maçının son bölümlerinde sekerek oyundan çıkan Mario Lemina'nın sakatlığıyla ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor.
SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
MR sonuçlarına göre 1 ile 3 hafta arasında oynayamayacağı ön görülen Gabonlu yıldızın sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık bölgesindeki kanamanın durduğu öğrenildi. Özel bir tedavi programı uygulanan orta saha oyuncusunun cumartesi gününe kadar yapılacak tedaviye olumlu sonuç vermesi halinde derbide oynayabileceği bildirildi. Sağlık heyetinin, son haftaların başarılı isimleri arasında yer alan Lemina'nın Fenerbahçe maçına yetişmesi için tüm imkanlarını seferber ettiği ifade edildi.
- 20.2.2020
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
-
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.