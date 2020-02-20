Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi

Galatasaray, pazar akşamı deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken dün iki sevindirici gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi, takımla birlikte antrenmanına çıktı. Kasımpaşa maçında kendini deneyen ancak sakatlığı nüksedince 4. dakikada çıkmak zorunda kalan Uruguaylı futbolcu tamamen iyileşti. Kadıköy'de ilk 11'deki yerini alacak. Bununla birlikte Malatyaspor maçının son bölümlerinde sekerek oyundan çıkan Mario Lemina'nın sakatlığıyla ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

MR sonuçlarına göre 1 ile 3 hafta arasında oynayamayacağı ön görülen Gabonlu yıldızın sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık bölgesindeki kanamanın durduğu öğrenildi. Özel bir tedavi programı uygulanan orta saha oyuncusunun cumartesi gününe kadar yapılacak tedaviye olumlu sonuç vermesi halinde derbide oynayabileceği bildirildi. Sağlık heyetinin, son haftaların başarılı isimleri arasında yer alan Lemina'nın Fenerbahçe maçına yetişmesi için tüm imkanlarını seferber ettiği ifade edildi.