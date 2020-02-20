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20 Şubat 2020, Perşembe
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'a Lemina ve Saracchi müjdesi

Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi

'da sakatlığı geçen Marcelo Saracchi takımla çalıştı. MR sonuçlarına göre 1 ile 3 hafta formasından ayrı kalacağı ön görülen Lemina’nın da oynama ihtimali doğdu.

, pazar akşamı deplasmanda 'yle oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken dün iki sevindirici gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Marcelo Saracchi, takımla birlikte antrenmanına çıktı. maçında kendini deneyen ancak sakatlığı nüksedince 4. dakikada çıkmak zorunda kalan Uruguaylı futbolcu tamamen iyileşti. 'de ilk 11'deki yerini alacak. Bununla birlikte Malatyaspor maçının son bölümlerinde sekerek oyundan çıkan Mario Lemina'nın sakatlığıyla ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
MR sonuçlarına göre 1 ile 3 hafta arasında oynayamayacağı ön görülen Gabonlu yıldızın sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık bölgesindeki kanamanın durduğu öğrenildi. Özel bir tedavi programı uygulanan orta saha oyuncusunun cumartesi gününe kadar yapılacak tedaviye olumlu sonuç vermesi halinde derbide oynayabileceği bildirildi. Sağlık heyetinin, son haftaların başarılı isimleri arasında yer alan Lemina'nın Fenerbahçe maçına yetişmesi için tüm imkanlarını seferber ettiği ifade edildi.

  1. 20.2.2020
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