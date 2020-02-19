Galatasaray Avrupa’nın devleri arasında

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool yediği 15 gol ile kalesinde en az gol gören takım olurken, İspanya La Liga'da Real Madrid 16 gol ile 2'nci, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims 19 gol ile 4'üncü, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ise 21 gol ile 5'inci sırada bulunuyor.



GALATASARAY'DA MUSLERA ETKİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 22 hafta itibariyle kalesinde gördüğü 17 gol ile en az gol yiyen takım durumunda. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda Avrupa'nın beş büyük ligine bakıldığında kalesinde en az gol gören ekip olarak 3'üncü sırada yer alıyor. Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısında ise şu ana kadar kalesinde sadece 2 gol gördü. Sarı-kırmızılılar öte yandan Süper Lig'de iç sahada yediği 8 gol ile Reims'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde taraftar önünde kalesinde en az gol gören 2'nci takım. Galatasaray, deplasmanda ise kalesinde 9 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekipte 9'uncu sezonunu yaşayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da gösterdiği performans ile bu sıralamada sarı-kırmızılıları öne çıkaran en büyük faktörlerden biri oldu. Savunmada görev alan oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve gerçekleşen transferleri nedeniyle sık sık değişmesine rağmen 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesindeki istikrarlı performansını koruyan Muslera, bu sezon da aynı performansı göstermeye devam ediyor. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, Süper Lig'de geriden kalan 22 haftada çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol yerken, 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.



LIVERPOOL'DA VAN DIJK VE ALLISSON GEÇİT VERMİYOR

İngiltere Premier Lig'de geriden kalan 26 haftada gösterdiği performans ile rekorları alt üst eden ve en yakın rakibi Manchester City ile arasında 25 puan fark bulunan lider Liverpool kalesinde gördüğü 15 gol ile Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 26 hafta itibariyle kalesinde 15 gol görürken, bu gollerin 9'unu iç sahada, 6'sını dış sahada yedi. İngiliz ekibi, 6 gol ile de Avrupa'nın beş büyük ligi baz alındığında deplasmanda kalesinde en az gol gören takım durumunda.



Liverpool'un 2018 yazında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Rakiplerine kolay kolay izin vermeyen 27 yaşındaki file bekçisi, ligde çıktığı 18 karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü. Alisson, 12 maçta da ise kalesini gole kapatmayı başardı. Kırmızı-beyazlıların bu formu yakalamasında Alisson Becker kadar paya sahip olan diğer bir isim ise Hollandalı savunmacı Virgil Van Dijik oldu. 2018 yılı yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen 28 yaşındaki savunmacı İngiliz ekibinde kusursuza yakın bir performans sergiliyor.

ZIDANE'NIN REAL'I SAVUNMA İSTİKRARINI KORUYOR

İspanya La Liga'da Zinedine Zidane'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid lider durumda bulunuyor. Eflatun-beyazlılar, La Liga'da 16 gol ile kalesinde en az gol gören ekip olurken, Avrupa'nın beş büyük ligi baz alındığında ise en az gol yiyen 2'nci takım. Madrid ekibi ligde toplam 16 gol yerken, iç sahada 9, deplasmanda ise 7 gol kalesinde gördü.



La Liga'da tek mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan eflatun-beyazlıların bu başarısında savunmada yer alan oyuncuların istikrarı da önemli rol oynuyor. Real Madrid'de yıllardır savunma dörtlüsünü oluşturan Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane ve Marcelo'nun gösterdiği istikrarlı performans ve aynı zamanda kaleci Thibaut Courtois'ın başarılı performansı eflatun-beyazlıların en az gol yiyen takım olmasında önemli faktörlerden biri. Belçikalı file bekçisi bu sezon ligde 21 maç formasını giydiği Madrid ekibinde 13 gol yedi, 11 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.



LAZIO ÜÇLÜ SAVUNMA TAKTİĞİ İLE ZİRVEYE OYNUYOR

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluğa oynayan ve teknik direktörlüğünü eski futbolcusu Simone Inzaghi'nin yaptığı Lazio, 55 puan ile ligde 2'nci sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar, Serie A'da oynadığı son 19 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. İtalyan ekibi yediği 21 gol ile de ligde kalesinde en az gol gören takım olma unvanına da sahip durumda.



Simone Inzaghi'nin üçlü savunma taktiği Lazio'nun bu başarısında önemli faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. 43 yaşındaki genç teknik adam, üçlü savunmada genellikle üç stoper oyuncusu Radu, Felipe ve Acerbi'yi kullanırken, savunma kanatlarında ise iki tane hızlı ve orta sahada da görev verildiği zaman oynayabilen Lazzari, Marisuc ve Lulic, Jony'yi görevlendiriyor. Orta saha da Milinkovic Savic, Luis Alberto ve Lucas Leiva gibi teknik kapasitesi üst düzey oyunculara şans veren Inzaghi, bu şekilde orta sahayı daha kalabalık şekilde tutmayı başarıyor. Inzaghi'nin orta sahayı daha kalabalık hale getiren ve savunmayı rahatlatan üçlü savunma taktiği ile Lazio, daha az pozisyon veren ve kalesinde az gol gören bir takım şekline bürünmüş oldu.



İÇ SAHADA EN AZ GOL YİYEN TAKIM REIMS

Fransa Ligue 1'de ise sürpriz bir takım en az gol yiyen ekip durumunda. Ligde 8'inci sırada yer alan Reims, yediği 19 gol ile kalesinde en az gol gören takım oldu. Kırmızı-beyazlılar, aynı zamanda 7 ile Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında iç sahada en az gol yiyen takım olarak göze çarpıyor.