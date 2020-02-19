Galatasaray'a sezon başında Radamel Falcao ve Florin Andone'nin ardından yedek futbolcu olarak transfer edilen Adem Büyük, attığı gollerle takımın as golcüsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tecrübeli oyuncunun bu performansının Galatasaray'da bir ismi şaşırtmadığı ortaya çıktı. O isim, Adem Büyük'ün transferi sonrası "Göreceksiniz; Adem en iyi transferimiz olacak" iddiasında bulunmuştu. İşte detaylar...
19 Şubat 2020 Çarşamba 08:16
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Galatasaray yönetimi, yaz transferinde en büyük eforu Kolombiyalı golcü Falcao için harcadı. Son güne kadar tecrübeli yıldızın kulübü Monaco'yu ikna etmek için uğraşan sarı-kırmızılılar, bir yandan da aynı mevki için yurt içinde arayıştaydı.
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İşte o günlerde Adem Büyük transferi, Falcao'nun gölgesinde kaldı ve taraftar cephesinde fazla ilgi görmedi. İki yıllık anlaşma yapılan ve 7.5 milyon TL net transfer ücreti ödenen 32 yaşındaki golcü, 3 kulvarda 9 golle Aslan'ın en skorer ismi oldu.
MUSLERA'YI ŞAŞIRTMADI
Sabah'ta yer alan habere göre ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden övgü alan Adem, bir ismi şaşırtmadı. O da Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera...
Çünkü Uruguaylı eldiven, Adem Büyük'ten böyle bir performans beklediğini oyuncunun transferi açıklandığı gün Florya'da dile getirmiş ve "Göreceksiniz; Adem en iyi transferimiz olacak. Rakip savunmalara çok ters gelecek. Güçlü, atletik ve hava hakimiyeti mükemmel. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak" iddiasında bulunmuştu. Muslera'nın öngörüsü tuttu, Adem Büyük sezonun en verimli transferi olmayı başardı.
MUSLERA'YA 2 GOLÜ VAR
Adem Büyük, Galatasaray kalecisi Muslera'yı iki kez avladı. 2014-15'teKasımpaşa formasıyla, 2-1 yenildikleri karşılaşmada mücadelenin ilk golünü atmıştı.