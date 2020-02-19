Derbide rakamlara göre beraberlik ağır basıyor

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili dikkat çekici bir analiz yapıldı. İşte Takvim'de yer alan habere göre dev derbinin dakika dakika gol raporu:

EN ÇOK GOL 16-30 ARASINDA ATILIYOR

Galatasaray ligde attığı 36 golün 11'ini yani yaklaşık yüzde 30'unu 16-30 arasında buldu. Bu 15 dakikalık bölüm Fenerbahçe'nin de en çok gol bulduğu 4 periyottan biri oldu. Kanarya 16-30 arasında rakip ağları 7 kez havalandırdı.

Yenilen gol dakikalarına bakıldığında ise Galatasaray adına ikinci yarının ikinci 15 dakikalık bölümü dikkat çekiyor. Bu periyotta büyük sıkıntı yaşayan Sarı-kırmızılılar tam 6 gol yedi. Fenerbahçe'nin ise maçlara kötü başladığı görülüyor. Kanarya ilk 15 dakikalık bölümde kalesinde 5 gol gördü. Son 4 maçta 5 gol bulan Adem Büyük kariyerinin en formda dönemlerinden birisinde.

Fenerbahçe'nin en çok gol yediği dakika aralığı 1-15 arası. Aslan ise kalesinde en çok golü 61-75 arasında gördü.

RAKAMLARA GÖRE BERABERLİK AĞIR BASIYOR

İki takımın 22 haftalık lig istatistiklerinin birbirine çok yakın olması dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışında birçok kilidi çözecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın lig istatistikleri de mercek altına alındı. Ezeli rakiplerin rakamlarının birbirine yakınlığı dikkat çekti. Kanarya'nın 10 parametrenin 5'inde, Cimbom'un ise 4'ünde rakibine üstünlük kurdu. 1 parametrede ise eşitlik bulunuyor.