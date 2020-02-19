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19 Şubat 2020, Çarşamba
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'da Lemina'nın sakatlığının perde arkası aydınlandı

Galatasaray'da Lemina'nın sakatlığının perde arkası aydınlandı

'da sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan 'nın derbide oynayamayacak olması camiayı üzmüştü. Sarı-kırmızılı futbolcunun sakatlığının perde arkası ortaya çıktı.

'da orta sahanın kilit isimlerinden 'nın sakatlığı camiada tam anlamıyla şok etkisi yaratmış durumda... Gabonlu yıldızın tedavisi sürerken, çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Lemina 1 aylık süre içinde 8 maçta ilk 11'de oynarken ve hepsinde de 90 dakika sahada kaldı. Adalesi bu tempoyu kaldırmadı.

SADECE KAYSERİ MAÇINI KAÇIRDI

yoğun fikstürde tüm futbolcularını dinlendirirken Lemina'yı es geçti. Yıldız futbolcu 15 Ocak'taki Rizespor ile 16 Şubat'taki maçı arasındaki 9 karşılaşmanın 8'inde görev yaptı. Sadece 2 Şubat'taki maçında cezası nedeniyle oynayamadı.

EKSTRA İDMANLAR YAPTI

Takvim'in haberine göre Lemina'nın ayrıca fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için devre arasında ekstra çalışmalar yaptığı ve bu ağır idmanların da sakatlığı tetiklediği belirtiliyor. Öte yandan çok güçlü bir bünyesi olan Gabonlu futbolcunun maçına yetişme ihtimalinin olduğu belirtildi.

BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR

3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Lemina'nın takıma daha erken dönebileceği belirtiliyor. Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Mario Lemina takımına 1 gollük katkı da yaptı.

  1. 19.02.2020
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