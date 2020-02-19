Galatasaray'da Lemina'nın sakatlığının perde arkası aydınlandı
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Mario Lemina'nın derbide oynayamayacak olması camiayı üzmüştü. Sarı-kırmızılı futbolcunun sakatlığının perde arkası ortaya çıktı.
Galatasaray'da orta sahanın kilit isimlerinden Mario Lemina'nın sakatlığı camiada tam anlamıyla şok etkisi yaratmış durumda... Gabonlu yıldızın tedavisi sürerken, çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Lemina 1 aylık süre içinde 8 maçta ilk 11'de oynarken ve hepsinde de 90 dakika sahada kaldı. Adalesi bu tempoyu kaldırmadı.
SADECE KAYSERİ MAÇINI KAÇIRDI
Fatih Terim yoğun fikstürde tüm futbolcularını dinlendirirken Lemina'yı es geçti. Yıldız futbolcu 15 Ocak'taki Rizespor ile 16 Şubat'taki Malatya maçı arasındaki 9 karşılaşmanın 8'inde görev yaptı. Sadece 2 Şubat'taki Kayseri maçında cezası nedeniyle oynayamadı.
EKSTRA İDMANLAR YAPTI
Takvim'in haberine göre Lemina'nın ayrıca fiziki açıdan eksiklerini kapatmak için devre arasında ekstra çalışmalar yaptığı ve bu ağır idmanların da sakatlığı tetiklediği belirtiliyor. Öte yandan çok güçlü bir bünyesi olan Gabonlu futbolcunun Gençlerbirliği maçına yetişme ihtimalinin olduğu belirtildi.
BEKLENENDEN ERKEN DÖNEBİLİR
3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Lemina'nın takıma daha erken dönebileceği belirtiliyor. Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Mario Lemina takımına 1 gollük katkı da yaptı.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Galatasaray'da Lemina'nın sakatlığının perde arkası aydınlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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