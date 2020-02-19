Mustafa Cengiz ve Faruk Süren arasında gerilim!

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin (ASY 1905) açılışı derneğin Beşiktaş'taki merkezinde düzenlenen törenle yapıldı.

Açılışa Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, eski başkanlardan Faruk Süren ve Adnan Polat, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Dilek Kutlu, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoglu, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan ve camianın ve spor basınının önemli isimleri katıldı.

Ali Sami Yen 1905 Derneği Başkanı, aynı zamanda eski yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nejat Güney etkinlikte açılış konuşmasını yaptı.

Ardından eski başkanlardan Selahattin Beyazıt'ın ve Futbol Takımım Teknik Direktörü Fatih Terim'in açılışa yönelik göndermiş olduğu mesaj davetlilere izlettirildi.

Başkan Mustafa Cengiz'de 1905 Ali Sami Yen Derneği'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşması için kürsüye çıkan Mustafa Cengiz, "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Bizi bir araya getiren şey, aynı dine, renge, aynı sınıflara sahip olmak değildir. Bizi bir araya getiren şey, Ali Sami Yen Başkanımızın dediği gibi, bir renge sahip olmak... O renk de sarı kırmızıdır! Bizim tutkumuz tümüyle renkleredir. Bizim burada yarattığımız ruh ve gelecek kuşaklara aktaracağımız sinerji çok önemli. Bunu yaşatan değerli başkanım ve bu derneği kuranlara çok teşekkür ediyorum. Dernekleşme, demokratikleşmenin, insan haklarının ve gelişmenin önündeki enstrümanlardandır. Keza bu Galatasaray'ı da güçlendirir. Güçlü derneklerin varlığı Galatasaray ruhunun pratiğe aktarılmasına neden olan değerli enstrümanlardır. Bu vesileyle kurucu kardeşlerimi kutluyorum, teşekkür ediyorum, var olun diyorum. İyi ki Galatasaraylıyız, iyi ki varsınız." şeklinde konuştu.

Öte yandan açılış gecesinde yaşanan bir detay oldukça ilgi çekti. Başkan Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Faruk Süren'e elini uzattı fakat Süren, Cengiz'in elini sıkmadı. Bu olay salonda buz gibi bir hava estirdi.

Eski 2. Başkan Yiğit Şardan da Faruk Süren'e "Galatasaray başkanının elini nasıl sıkmazsınız" diyerek tepki gösterdi.

ELİMDE ASKI VAR DEDİ

Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından açıklamalarda bulunan ve "Elim askıdaydı, o yüzden başkanın elini sıkmadım" ifadelerini kullanan Faruk Süren'in bu açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Açılış törenine "elinde askı" olmadan katılan Faruk Süren'in başkan Mustafa Cengiz hariç hemen hemen herkesle de tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.

FARUK SÜREN KİMDİR?

Faruk Erol Süren veya bilinen adıyla Faruk Süren, (d. 28 Temmuz 1945, İstanbul) Türk iş adamı, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı

Faruk Süren Liseyi Almanya'da okumuş, üniversite tahsilini İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde (İİTİA, bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi) tamamlamıştır. İyi derecede Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.



Galatasaray yönetiminde ilki 1984'de olmak üzere toplam altı dönem yöneticilik yapmıştır Dört dönem başkan yardımcısı olarak yer almıştır. Galatasaray yönetim kurullarında özellikle basketbol şubesiyle ilgilenmiş ve başarılı sonuçlar almıştır. 16 Mart 1996 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığı Alp Yalman'dan devralmıştır. 1998 ve 2000'de yapılan genel kurullarda da tekrar başkan seçilmiştir.



2001 yılında yapılan genel kurulda ise aday olmamıştır. Bunun temel nedeni olarak kulübün elde ettiği olağanüstü başarılara rağmen ekonomik gidişatın kamuoyunda tartışılır hale gelmesi olarak görülmektedir. Faruk Süren istifa ederken şöyle demiştir, "Yıpratıldık ve yıprandık. Artık varlığımız kulübe zarar veriyor."Yapılan olağanüstü kongrede yeni seçilen başkan Mehmet Cansun'a devredene kadar, 5.5 yıl süresince Galatasaray başkanlığı yapmıştır.



Başkanlık döneminde, Fatih Terim'i tam yetkiyle futbol takımının başına getirmiştir. 4 yıl süresince büyük başarılar elde edilmiştir. Faruk Süren bu durumu "O da iddialı, ben de. Neticede biz bu noktada başarılı olduk." diyerek açıklamıştır. Şirketleşme yönünde attığı adımlar, kulübe yeni bir vizyon kazandırmıştır. Fatih Terim'in ayrılmasından sonra, Galatasaray'ı daha sonradan şampiyonluğa taşıyacak olan Lucescu'yu da Türkiye'ye Faruk Süren yönetimi getirmiştir.



Futbol takımının kazandığı kupalar bakımından sadece Galatasaray tarihinin değil, Türkiye tarihinin en başarılı başkanıdır. 5.5 yıllık süreçte Galatasaray 14 kupa kazanmıştır. Dört defa üst üste Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç defa Türkiye Kupası, üç TSYD Kupası, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir UEFA Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu bu döneme sığmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nün UEFA kupasını kazandığı 2000 yılından sonra 1 yıl daha başkanlık yapmıştır.



Faruk Süren'in dedesi Atatürk'ün de diş hekimliğini yapan Arşak Sürenyan (Adil Süren) ve babası da eski tüccar ve iş adamı Fuad Süren'dir.Ayrıca; Faruk Süren'in annesi İren Süren de baba tarafından Alman anne tarafından İtalyandır.