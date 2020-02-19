Fatih Terim'in derbi planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine...

Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlığı üzerine teknik direktör Fatih Terim, diğer seçenekleri masaya yatırdı. İşte sarı-kırmızılı ekipte derbi için düşünülen orta saha planı ve diğer seçenekler...

19 Şubat 2020 Çarşamba 11:16 Güncelleme: 19.02.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





