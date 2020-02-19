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Fatih Terim'in derbi planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine...
Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlığı üzerine teknik direktör Fatih Terim, diğer seçenekleri masaya yatırdı. İşte sarı-kırmızılı ekipte derbi için düşünülen orta saha planı ve diğer seçenekler...
19 Şubat 2020 Çarşamba 11:16
Güncelleme: 19.02.2020 11:20
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da cezalı herhangi bir oyuncu bulunmazken, Mario Lemina'nın sakatlığı ortalığı karıştırdı.
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BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanan Lemina, baldırını tutarak oyunu terk etmişti.
Yapılan tetkikler sonucunda 26 yaşındaki futbolcunun sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti.
Yeşil sahalardan yaklaşık 3-4 hafta uzak kalması beklenilen Gabonlu yıldızın derbi öncesi yaşanan sakatlığı durumları bir hayli karıştırdı.
Sarı-kırmızılı takımın son 9 maçının 8'in ilk 11 oynayan, takımın vazgeçilmez isimlerden Mario Lemina'nın yerine kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.