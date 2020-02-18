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18 Şubat 2020, Salı
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Galatasaraylı eski futbolcu vefat etti

Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Yücedağ vefat etti

'ın ve milli takımın eski futbolcusu , 'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayata veda etti. Yücedağ, bir dönem antrenörlük de yapmıştı.

Aktif futbol kariyerini 1995'te Sarıyer'de sonlandıran, ve gibi dev kulüplerde forma giyen eski milli futbolcu hayatını kaybetti.

25 Nisan 1966 doğumlu Yücedağ, 2009-2010 sezonlarında Galatasaray'da Frank Rijkaard'ın yardımcılığını da yapmıştı.

  1. 18.02.2020
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