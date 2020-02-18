Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Yücedağ vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayata veda etti. Yücedağ, bir dönem antrenörlük de yapmıştı.
Aktif futbol kariyerini 1995'te Sarıyer'de sonlandıran, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi dev kulüplerde forma giyen eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti.
25 Nisan 1966 doğumlu Yücedağ, 2009-2010 sezonlarında Galatasaray'da Frank Rijkaard'ın yardımcılığını da yapmıştı.
- 18.02.2020
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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