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18 Şubat 2020, Salı
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duyurdu! 'a Lemina müjdesi

İngilizler duyurdu! Galatasaray'a Lemina müjdesi

'da taraftarlar sezon başında Southampton'dan kiralık olarak edilen ve hırsıyla gönüllerde taht kuran 'nın bonservisini isterken, 'den müjdeli haber geldi.

'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı 13 oyuncu arasında en dikkat çeken isimlerden bir tanesi şüphesiz oldu.

Southampton'dan 1 milyon euro karşılığında 1 sezonluğuna kadroya dahil edilen Lemina, gösterdiği performansı ve hırsıyla kısa sürede gönlünde taht kurdu.

Sarı-kırmızılı yönetim Gabonlu futbolcunun bonservisi için harekete geçerken, İngiliz basınından müjdeli bir haber geldi.

, performansının beklentilerin altında olduğunu belirttiği yıldız orta sahanın Southampton'ın gelecek planları arasında yer almadığını açıkladı.

Detaylara göre İngiliz ekibi, Mario Lemina'yı kiralık olarak veya bonservisiyle elden çıkarmayı düşünüyor.

DERBİ ÖNCESİ KÖTÜ HABER

'in 22. haftasında BtcTurk ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Mario Lemina oyuna devam edememişti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki yıldızın sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma kanama tespit edildiği belirtildi. Yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması belirtilen Lemina derbide forma giyemeyecek.

  1. 18.02.2020
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