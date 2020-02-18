İngilizler duyurdu! Galatasaray'a Lemina müjdesi
Galatasaray'da taraftarlar sezon başında Southampton'dan kiralık olarak transfer edilen ve hırsıyla gönüllerde taht kuran Mario Lemina'nın bonservisini isterken, İngiltere'den müjdeli haber geldi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 13 oyuncu arasında en dikkat çeken isimlerden bir tanesi şüphesiz Mario Lemina oldu.
Southampton'dan 1 milyon euro karşılığında 1 sezonluğuna kadroya dahil edilen Lemina, gösterdiği performansı ve hırsıyla kısa sürede gönlünde taht kurdu.
Sarı-kırmızılı yönetim Gabonlu futbolcunun bonservisi için harekete geçerken, İngiliz basınından müjdeli bir haber geldi.
İngilizler, Premier Lig performansının beklentilerin altında olduğunu belirttiği yıldız orta sahanın Southampton'ın gelecek planları arasında yer almadığını açıkladı.
Detaylara göre İngiliz ekibi, Mario Lemina'yı kiralık olarak veya bonservisiyle elden çıkarmayı düşünüyor.
DERBİ ÖNCESİ KÖTÜ HABER
Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Mario Lemina oyuna devam edememişti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki yıldızın sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma kanama tespit edildiği belirtildi. Yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması belirtilen Lemina derbide forma giyemeyecek.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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