Kolombiyalılar Fatih Terim'in Fenerbahçe kararını duyurdu!

Süper Lig'de nefesler tutuldu... Fenerbahçe ve Galatasaray, zirveyi yakından ilgilendirecek karşılaşmada, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Kolombiya basını, dev derbi öncesinde vatandaşları Radamel Falcao'yu özel olarak takip ederken, Galatasaraylı yıldızın antrenman analizini not tutmaya başladı.

Fatih Terim'in, Fenerbahçe'ye karşı en büyük kozununun Radamel Falcao olacağı belirtilen haberde, "Falcao, Fenerbahçe derbisi için özel olarak çalışıyor." manşetli bir haber yayınlandı.

Haberin detaylarında, "Türk takımı, U19 Takımı ile beraber pratik yaptı. Terim, Fenerbahçe'ye özel olarak Kolombiya'lıyı hazırladı ve oyununa aldı." dedi.

Derbi ile ilgili verilen haberin devamında, "Üç haftalık aranın ardından Falcao, Galatasaray'a geri döndü. El Tigre, sakatlığının üstesinden geldi ve 23 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada oynamak için hazır olduğunu gösterdi. Kolombiyalı için başka sonuçlar olsa da bu maç, ligde liderlik konumuna çıkılabilecek bir derbi." denildi.

"TERİM, FALCAO'YU HAZIRLAMAYA BAŞLADI."

Öte yandan Fatih Terim'in, Falcao'yu Fenerbahçe'ye özel olarak hazırladığı aktarılan haberde, "Fatih Terim hafta sonu oynanacak derbiye kadar bir sorun yaşamak istemiyor. Pazartesi gününden itibaren derbiye hazırlanmaya başladı. Koç, antrenmanda U19 takımına karşı bir futbol maçı hazırladı. İki takım için de çeşitli varyasyonları denemesine rağmen Kolombiyalı forvet takımında her zaman mevcuttu." dendi.

"FALCAO TAKIMIN EN İYİ GOLCÜLERİNDEN"

Öte yandan Falcao'nun, Adem Büyük'ün ardından takımının en golcülerinden olduğu belirtilirken, "Falcao, Adem Büyük'ün penaltısını rakip ağlarla buluşturmasının ardından 5 golle en skorer 2. golcüsü oldu. Bu Salı (18 Şubat Salı) dinlenecek Galatasaray, Çarşamba günü eğitime devam edecek. Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın iyileşme sürecini yakından takip ederken, Saracchi'nin de yaşadığı sakatlığı özel olarak takip ediyor." bilgisi verildi.