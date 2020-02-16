Ryan Donk'tan derbi mesajı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ryan Donk'tan derbi mesajı!

Ryan Donk'tan derbi mesajı!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular Henry Onyekuru, Ömer Bayram ve Ryan Donk karşılaşmayı değerlendirdi. Hollandalı futbolcu Donk'tan önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar geldi. İşte Galatasaray cephesinin maç sonu açıklamaları...

16 Şubat 2020 Pazar 22:02 Güncelleme: 16.02.2020 22:02
Ryan Donk'tan derbi mesajı!

Henry Onyekuru: Fatih hocama çok teşekkür ediyorum, uzun zaman sonra 11'deydim, ona çok teşekkür ediyorum. Ömer'in performansı çok iyiydi, bu benim performansıma da yansıyor. Geçen sene birlikte oynadığım, tanıdığım bir arkadaşım. Beni yönlendiriyor, güzel bir uyumumuz var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ryan Donk'tan derbi mesajı!

Ömer Bayram: Son haftalarda çok istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik, biraz zorlandık ama bunu tamamen yorgunlukla anlatamayız. Zor sürekli bu tempoyla oynamak. Sol açık, orta saha, sol bek oynadım bu sezon. Ben kendimi genel anlamda bu sezon çok iyi hissediyorum. İnşallah bu sezon 3 bölgede de, farklı farklı Ömer Bayram gösteririm.

Ryan Donk'tan derbi mesajı!

Ryan Donk: Zor bir maçtı, başlangıcı zordu ama yavaş yavaş oyunun kontrolünü elimize aldık, penaltı da doğru zamanda geldi. Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık ama bugün önemli olan 3 puanı almaktı.

Ryan Donk'tan derbi mesajı!

Defansif olarak iyi sonuçlar almamız sevindirici ama bazen rakibimiz çok üzerimize gelebiliyor, gereksiz pozisyonlar veriyoruz, dikkat etmemiz gerekiyor. Az gol yememiz, defans oyuncusu olarak beni mutlu ediyor.

Ryan Donk'tan derbi mesajı!

Derbi hakkında konuşan Ryan Donk, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi ve biz de hazırız.'' dedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN