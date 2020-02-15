İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!

İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 6. kez karşılaşacak. Rekabette takımların 2'şer galibiyeti bulunuyor. Mücadele öncesi Terim'in nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel kadrosu...

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:54 Güncelleme: 15.02.2020 17:56
İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı ertelenen Malatya ekibi ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!

6. RANDEVU
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 5 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Malatya'daki karşılaşma 1-1 sona ermişti.

İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!

ASLAN LİGDE SERİYE BAĞLADI
Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye doğru ilerleyen Galatasaray, bu istatistiğini Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etme başarısı gösterdi. Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde Yeni Malatyaspor maçından 3 puan alıp, Kadıköy'e moralli gitmek istiyor.

İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!

EVİNDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR
Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı. Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerde gol yollarında da etkindi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 maçtaki aldığı 5 galibiyette 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Savunmada da işi sıkı tutan Cimbom, sadece 2 kez kalesini gole kapatamadı.

İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!

GALATASARAY LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, 17 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise kalesinde 29 gole engel olamadı. Cimbom, 35 kez gol sevinci yaşarken, Malatya ekibi de 34 kez rakip fileleri havalandırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN