İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 6. kez karşılaşacak. Rekabette takımların 2'şer galibiyeti bulunuyor. Mücadele öncesi Terim'in nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel kadrosu...
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı ertelenen Malatya ekibi ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.
6. RANDEVU
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 7 golüne, Malatya temsilcisi 5 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Malatya'daki karşılaşma 1-1 sona ermişti.
ASLAN LİGDE SERİYE BAĞLADI
Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye doğru ilerleyen Galatasaray, bu istatistiğini Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etme başarısı gösterdi. Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde Yeni Malatyaspor maçından 3 puan alıp, Kadıköy'e moralli gitmek istiyor.
EVİNDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR
Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı. Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerde gol yollarında da etkindi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 maçtaki aldığı 5 galibiyette 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Savunmada da işi sıkı tutan Cimbom, sadece 2 kez kalesini gole kapatamadı.