İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!

EVİNDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı. Galatasaray, üst üste aldığı galibiyetlerde gol yollarında da etkindi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 maçtaki aldığı 5 galibiyette 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Savunmada da işi sıkı tutan Cimbom, sadece 2 kez kalesini gole kapatamadı.