Dev derbinin iddaa oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbiye sahne olacak.. İki ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Bu güne dek 390 kez karşı karşıya gelen ekiplerden Fenerbahçe 146 kez galip gelirken, Galatasaray 123 karşılaşmada gülen taraf oldu. 121 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım en son 28 Eylül 2019 tarihinde, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0'lık skorla berabere tamamlandı.

23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak mücadelenin iddaa oranları da açıklandı. Derbide favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 1.85 olurken Galatasaray'ın oranı 2.95 olarak açıklandı. 'Maç berabere biter' oranı ise 3.10 olarak gösterildi.

Mücadelenin 2,5 gol üstü oranı 1,58; 2,5 alt oranı ise 1.90 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR ORANLARI

23. haftada oynanacak diğer önemli maç Beşiktaş - Trabzonspor'un oranları da belli oldu. Beşiktaş'ın kazanmasına 1.90, Trabzonspor'un galip gelmesine 2.75, maçın berabere bitmesine ise 3.20 oran biçildi.