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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Dev derbinin iddaa oranları açıklandı! ve ...

Dev derbinin iddaa oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'in 23. haftasında iki ve karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi merakla beklenen iddaa oranları da belli oldu. Açıklanan oranlara göre ev sahibi ekip Fenerbahçe favori taraf olarak gösterildi.

'in 23. haftası dev bir derbiye sahne olacak.. İki olan ve , 'de karşı karşıya geliyor. Bu güne dek 390 kez karşı karşıya gelen ekiplerden Fenerbahçe 146 kez galip gelirken, Galatasaray 123 karşılaşmada gülen taraf oldu. 121 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım en son 28 Eylül 2019 tarihinde, Süper Lig'de Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç 0-0'lık skorla berabere tamamlandı.

23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak mücadelenin iddaa oranları da açıklandı. Derbide favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 1.85 olurken Galatasaray'ın oranı 2.95 olarak açıklandı. 'Maç berabere biter' oranı ise 3.10 olarak gösterildi.

Mücadelenin 2,5 gol üstü oranı 1,58; 2,5 alt oranı ise 1.90 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR ORANLARI
23. haftada oynanacak diğer önemli maç - 'un oranları da belli oldu. Beşiktaş'ın kazanmasına 1.90, Trabzonspor'un galip gelmesine 2.75, maçın berabere bitmesine ise 3.20 oran biçildi.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 17:36
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