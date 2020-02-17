Trabzonspor'da sevindiren haber! Nwakaeme antrenmanda... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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'da sevindiren haber! Nwakaeme antrenmanda...

Trabzonspor'da sevindiren haber! Nwakaeme antrenmanda...

'de konuk ettiği u 2-1 yenerek liderlik koltuğunu rakibinden devralan , 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı'nın yer almadıkları, Abdülkadir Ömür ile Caleb Ekuban'ın ise takımdan ayrı çalıştıkları belirtildi.

maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin ise antrenmana katıldığı bildirildi. İki grup halinde idman yapan oyuncuların bir bölümünün yenilenme, diğer bölümünün ise telafi çalışmaları yaptıkları ifade edildi. Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü gerçekleştirilecek antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 17.02.2020
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