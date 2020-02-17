Son dakika: Galatasaray böyle açıkladı! Saracchi ve Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Saracchi ve Lemina derbisinde oynayacak mı?

Saracchi ve Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. ’ndeki idmanda Malatyaspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Sakatlanarak oyun alanını terk etmek zorunda kalan Lemina ve Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan ile ilgili son dakika bilgileri, Galatasaray'ın internet sitesinden duyurduğu ''nda yer aldı. Peki, ile Marcelo Saracchi Fenerbahçe derbisinde sahada yer alabilecekler mi? İşte son durum...

resmi internet sitesinden ''nu yayınladı. Sarı kırmızılılarda Malatyaspor maçında oynayan oyuncular günü yenileme çalışması ile tamamlarken diğer oyuncular, Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

"LEMINA'YA MR TETKİKİ YAPILACAK"

ile oynanan lig maçında sağ üst arka adalesindeki ağrı şikâyetiyle oyuna devam edemeyen ve dün akşamdan itibaren tedavisine başlanan 'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.

Yılmaz Vural'dan derbi yorumu: Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse...

TERİM: LEMINA KİLİT OYUNCUMUZ

Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina'nın adalesinde ağrı hissettiğini anlatarak, "Maalesef arka adalesiyle ilgili bir teşhis var. MR'dan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. Ancak sıkıntılı bir durum var. Lemina bizim için çok çok önem taşıyan bir oyuncu. Galatasaray'ın oyun anlayışında, taktiğinde kilit bir oyuncu." şeklinde görüş belirtmişti.

SARACCHI'DEN DE HABER VAR

Marcelo Saracchi, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde adaptasyon çalışması yaptı.

İki oyuncu da Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek duruma getirilmeye çalışılıyor...

Takımımız, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına Çarşamba günü saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 17.02.2020
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