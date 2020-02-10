Saracchi'nin son durumu belli oldu! Kasımpaşa'da maçında sakatlanmıştı...
Süper Lig'in 21. haftasında oynanılan Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi için sarı kırmızılı kulüpten resmi açıklama geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleriyle idmana başladı.
Daha sonra interval koşular yapıldı.
Antrenmanın devam eden bölümde 8'e 4 pas ve destek oyunu oynandı.
Ana bölümde ise 6'ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, kondisyon ekibimizle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.
Marcelo Saracchi'nin sponspor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, sahada adaptasyon çalışmalarına devam edecektir.
Takımımız, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."
- 10.02.2020
- Güncelleme: 10.02.2020 14:36
- Saracchi'nin son durumu belli oldu! Kasımpaşa'da maçında sakatlanmıştı...
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