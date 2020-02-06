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Galatasaray'da beklenen son! Yeni transfer artı 3 yıldız tribüne
Galatasaray'da devre arasında yapılan transferler takıma katkı verse de yabancı oyuncuların fazlalığı teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Tecrübeli çalıştırıcının 2 ismi tribüne göndermesi gerekirken, bu oyuncular için 4 aday ön plana çıktı. İşte detaylar...
6 Şubat 2020 Perşembe 15:15
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Süper Lig'de ilk yarıyı istediği gibi geçiremeyen Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kadrosuna çeşitli takviyeler yapmıştı.
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Devre arasında yabancı oyuncu olarak Nijeryalı Jesse Sekidika, Henry Onyekuru ve Uruguaylı Marcelo Saracchi'yi katan Galatasaray'da her ne kadar eksik bölgelere takviye yapılsa da başka bir sorun baş gösterdi...
Yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükselen sarı-kırmızılılarda şimdi de tribüne gönderilecek iki ismin kimler olacağı merak konusu olurken, bu oyuncular için adaylar arasında öne çıkan 4 isim var. İşte o futbolcular...
YOUNES BELHANDA
Devre arasında başta Katar olmak üzere birçok farklı ülkeden teklif aldığı ancak Galatasaray'dan ayrılmak istemediği için takımda kaldığı ifade edilen Faslı futbolcu, adaylar arasında yer alıyor.
FLORIN ANDONE
Uzun sürmesi beklenen sakatlığını, daha kısa sürede atlatarak takımla çalışmalara başlayan Rumen futbolcu, Adem Büyük'ün başarılı performansının ardından adaylar arasına girdi.
JESSE SEKIDIKA
Tribüne gönderilmesi beklenen iki isimden en muhtemel olanı genç yıldız Sekidika oldu. Nijeryalı futbolcuya bu konuda sürpriz bir isim eşlik edebilir.
MARTIN LINNES
Süper Lig'de ilk yarı kadro dışı bırakılan ancak TFF listesinde ligin ikinci yarısından itibaren tekrar dahil edilen Norveçli defans oyuncusu, sürpriz bir şekilde tribüne çıkabilir.