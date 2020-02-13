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13 Şubat 2020, Perşembe
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Alanya destanı

Alanya destanı

’de fırtına gibi esen turuncu-yeşilliler, ’nda tarih yazdı. Erol Bulut’un öğrencileri, kupanın favorisi ’ı saf dışı bıraktı, son 4’e kaldı.

Sezonun flaş takımı , tarih yazıyor. 'de zirve yarışı içinde olan ve rakiplerine kabus yaşatan Güney ekibi, 'nda da adını yarı finale yazdırdı. 'a karşı çeyrek final rövanşında 3-1 mağlup olan turuncu-yeşilliler, ilk maçtaki 2-0'lık skorun avantajıyla son 4'e kaldı. Maça hızlı başlayan Cimbom, Emre ile ilk dakikalarda golü de buldu. Alanyaspor, Bammou'yla karşılık verdi.

MARIANO KIZARDI

İkinci yarıda yapılan değişikliklerin ardından hücumda daha etkili olan Galatasaray, sayısız fırsatı kaçırdı. 'ün biri penaltıdan attığı iki golle skoru 3-1'e getiren 'in öğrencileri, bitiş düdüğüne kadar rakip kaleyi de ablukaya aldı. Ancak Güney ekibi, skoru korumayı başarırken, tarihinde ilk kez kupada yarı finale kalma başarısını gösterdi. Bu arada Mariano, yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan oyundan atıldı.

  1. 13.2.2020
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