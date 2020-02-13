Alanya destanı
Süper Lig’de fırtına gibi esen turuncu-yeşilliler, Ziraat Türkiye Kupası’nda tarih yazdı. Erol Bulut’un öğrencileri, kupanın favorisi Galatasaray’ı saf dışı bıraktı, son 4’e kaldı.
Sezonun flaş takımı Alanyaspor, tarih yazıyor. Süper Lig'de zirve yarışı içinde olan ve rakiplerine kabus yaşatan Güney ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray'a karşı çeyrek final rövanşında 3-1 mağlup olan turuncu-yeşilliler, ilk maçtaki 2-0'lık skorun avantajıyla son 4'e kaldı. Maça hızlı başlayan Cimbom, Emre ile ilk dakikalarda golü de buldu. Alanyaspor, Bammou'yla karşılık verdi.
MARIANO KIZARDI
İkinci yarıda yapılan değişikliklerin ardından hücumda daha etkili olan Galatasaray, sayısız fırsatı kaçırdı. Adem Büyük'ün biri penaltıdan attığı iki golle skoru 3-1'e getiren Fatih Terim'in öğrencileri, bitiş düdüğüne kadar rakip kaleyi de ablukaya aldı. Ancak Güney ekibi, skoru korumayı başarırken, tarihinde ilk kez kupada yarı finale kalma başarısını gösterdi. Bu arada Mariano, yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan oyundan atıldı.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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