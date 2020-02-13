Alanya destanı

Sezonun flaş takımı Alanyaspor, tarih yazıyor. Süper Lig'de zirve yarışı içinde olan ve rakiplerine kabus yaşatan Güney ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray'a karşı çeyrek final rövanşında 3-1 mağlup olan turuncu-yeşilliler, ilk maçtaki 2-0'lık skorun avantajıyla son 4'e kaldı. Maça hızlı başlayan Cimbom, Emre ile ilk dakikalarda golü de buldu. Alanyaspor, Bammou'yla karşılık verdi.

MARIANO KIZARDI

İkinci yarıda yapılan değişikliklerin ardından hücumda daha etkili olan Galatasaray, sayısız fırsatı kaçırdı. Adem Büyük'ün biri penaltıdan attığı iki golle skoru 3-1'e getiren Fatih Terim'in öğrencileri, bitiş düdüğüne kadar rakip kaleyi de ablukaya aldı. Ancak Güney ekibi, skoru korumayı başarırken, tarihinde ilk kez kupada yarı finale kalma başarısını gösterdi. Bu arada Mariano, yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan oyundan atıldı.