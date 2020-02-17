Galatasaray'da Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da son dönemlerde sözleşme uzatmamasıyla gündeme gelen ve adı zaman zaman Fenerbahçe ile anılan genç futbolcu Mustafa Kapı hakkında flaş bir karar verildi. Sarı-kırmızılı yayınladığı duyuruda oyuncuyu kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

Galatasaray'ın ve U18 Milli Takımı'nın genç futbolcusu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takıma transfer olma hikayesini verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ 'HOCAM BENİ İZLE' DEDİM VE..."

Denizlispor'da yarım sezon idmanlara çıktım. Sonra bir turnuvaya katılmam için filiz lisansım çıkartıldı. Babam pek istemiyordu Denizli'den lisansımın çıkmasını... Ama tabii o dönem hiçbir şey belli değildi. Sonra lisansım çıktı ve Manavgat'taki turnuvaya gittik. Çok büyük bir turnuvaydı. Dört büyük takımın yanı sıra Chelsea, Manchester United ve Milan da vardı... Grubumuzda yer alan Galatasaray'ın antrenörü de Birkan Bozkurt Hocamdı... İlk maçı kazandık. Galatasaray'la oynayacağımız ikinci maçtan önce Birkan Hocanın yanına gittim, kendimi tanıttım ve "Hocam beni izle" dedim. Sonra maç başladı. 1-0 öne geçtik. Atalay'la ben Denizlispor'dayız, karşımızda Ozan Kabak var. 2000 grubu çok iyi jenerasyon... 1-0 öndeydik, sonra 1-1 oldu. Maç penaltılara gitti ve biz kazandık. Babam da bizimle gelmişti. Galatasaraylı yöneticiler otelde babamla konuştu. Biraz zor oldu ama sonra transfer gerçekleşti. Galatasaray beni davet etti. 6 ay kulüpte kaldım; lisansım ise Denizli'deydi. O arada altyapı hocamız Bülent Ünder'di... Sağ olsun Denizlispor'dan lisansımı aldı ama ben 6 ay lisanssız kaldım.

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

8 Ağustos 2002 tarihinde doğan genç futbolcu Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç oyuncu unvanını elde etti. 2014 yılında Denizlispor'un altyapısında futbol hayatına başlayan Kapı, daha sonra Galatasaray'ın altyapısına geçti. 2016 yılında altyapıdan U16 takımına gönderilen genç oyuncu 2017'de U17, 2018 yılında ise U19 takımında forma giymişti. Fatih Terim'in kendisine şans vermesinin ardından Emre Belözoğlu'nun rekorunu geçen Kapı, taraftarlara ve Fatih Terim'e teşekkürlerini iletti. Genç oyuncu orta saha merkez ve sağ kanatta oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.