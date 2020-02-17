Maçta tansiyon yükseldi
Mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Bir pozisyonda Feghouli hızlı başlamak istedi, Gökhan Töre engel oldu.
Mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Bir pozisyonda Feghouli hızlı başlamak istedi, Gökhan Töre engel oldu. Daha sonra Gökhan, Feghouli'nin kafasına dokununca ikili tartışma yaşadı. Hakem ikisine de kart gösterdi. Daha sonra Ömer Bayram ile Mina bir pozisyonda çarpıştı. Daha sonra iki isim gerginlik yaşadı.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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