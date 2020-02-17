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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Maçta tansiyon yükseldi

Maçta tansiyon yükseldi

Mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Bir pozisyonda hızlı başlamak istedi, engel oldu.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Bir pozisyonda hızlı başlamak istedi, engel oldu. Daha sonra Gökhan, Feghouli'nin kafasına dokununca ikili tartışma yaşadı. Hakem ikisine de kart gösterdi. Daha sonra ile Mina bir pozisyonda çarpıştı. Daha sonra iki isim gerginlik yaşadı.

  1. 17.2.2020
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