Maçta tansiyon yükseldi

Mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Bir pozisyonda Feghouli hızlı başlamak istedi, Gökhan Töre engel oldu. Daha sonra Gökhan, Feghouli'nin kafasına dokununca ikili tartışma yaşadı. Hakem ikisine de kart gösterdi. Daha sonra Ömer Bayram ile Mina bir pozisyonda çarpıştı. Daha sonra iki isim gerginlik yaşadı.