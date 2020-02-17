Mario Lemina Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek!
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina'nın son durumu belli oldu. Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen başarılı orta saha futbolcusu için yapılan tetkiklerin ardından takımı Galatasaray'dan açıklama geldi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada; ''Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' denildi.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK!
Sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina, Pazar günkü Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alamayacak. Gabonlu futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
- 17.02.2020
- Güncelleme: 17.02.2020 19:31
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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