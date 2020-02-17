Mario Lemina Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina'nın son durumu belli oldu. Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen başarılı orta saha futbolcusu için yapılan tetkiklerin ardından takımı Galatasaray'dan açıklama geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; ''Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' denildi.



FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK!

Sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina, Pazar günkü Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alamayacak. Gabonlu futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.