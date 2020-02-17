Mario Lemina Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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derbisinde forma giyemeyecek!

Mario Lemina Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek!

Kulübü, 'in 22. haftasında oynanan maçında sakatlanan 'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'ın yıldız futbolcusu 'nın son durumu belli oldu. 'in 22. haftasında maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen başarılı orta saha futbolcusu için yapılan tetkiklerin ardından takımı Galatasaray'dan açıklama geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; ''Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' denildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK!
Sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina, Pazar günkü derbisinde sahadaki yerini alamayacak. Gabonlu futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 19:31
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