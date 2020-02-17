Şener döküldü

Mariano'nun cezalı olması nedeniyle sağ bekte Şener Özbayraklı forma giydi. Ancak tecrübeli futbolcu, Yeni Malatya'nın hızlı ayakları karşısında etkisiz kaldı. Ayrıca yaptığı top kayıplarıyla da taraftarın tepkisini çekti. Şener'i oyundan alan Terim, ikinci yarıya Linnes ile başladı.