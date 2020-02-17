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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Şener döküldü

Şener döküldü

Mariano'nun cezalı olması nedeniyle sağ bekte forma giydi.

Mariano'nun cezalı olması nedeniyle sağ bekte forma giydi. Ancak tecrübeli futbolcu, Yeni 'nın hızlı ayakları karşısında etkisiz kaldı. Ayrıca yaptığı top kayıplarıyla da taraftarın tepkisini çekti. Şener'i oyundan alan Terim, ikinci yarıya Linnes ile başladı.

  1. 17.2.2020
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