Şener döküldü
Mariano'nun cezalı olması nedeniyle sağ bekte Şener Özbayraklı forma giydi.
Mariano'nun cezalı olması nedeniyle sağ bekte Şener Özbayraklı forma giydi. Ancak tecrübeli futbolcu, Yeni Malatya'nın hızlı ayakları karşısında etkisiz kaldı. Ayrıca yaptığı top kayıplarıyla da taraftarın tepkisini çekti. Şener'i oyundan alan Terim, ikinci yarıya Linnes ile başladı.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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