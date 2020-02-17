Evren Turhan: Derbide Adem'in oynaması lazım
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "İyi giden takımı bozmamak gerekiyor, derbide Adem'in oynaması lazım." ifadelerini kullandı.
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