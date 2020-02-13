Aslan’ı çıldırtan karar

Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri 32. dakikada yaşandı. Seri'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi. Seri'nin vuruşu sırasında yerde yatan Adem Büyük'ün ofsaytta kaldığı ve kaleciyi engellediği gerekçesiyle bu kararın verildiği belirtildi. Kararın ardından G.Saray teknik heyeti, hakeme büyük tepki gösterdi.