Aslan’ı çıldırtan karar
Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri 32. dakikada yaşandı.
Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonlarından biri 32. dakikada yaşandı. Seri'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi. Seri'nin vuruşu sırasında yerde yatan Adem Büyük'ün ofsaytta kaldığı ve kaleciyi engellediği gerekçesiyle bu kararın verildiği belirtildi. Kararın ardından G.Saray teknik heyeti, hakeme büyük tepki gösterdi.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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