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10 Şubat 2020, Pazartesi
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VAR’dan iki düzeltme

VAR’dan iki düzeltme

Kasımpaşa- maçına VAR kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip iki müdahale sonucunda 2 gol kazandı.

Kasımpaşa- maçına VAR kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip iki müdahale sonucunda 2 gol kazandı. 19. dakikada Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Emre'nin vole vuruşu Hadergjonaj'ın eline çarpıp kornere gitti. Oyunu devam ettiren hakem VAR odasından gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı verdi. Topun başına gelen de köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 43. dakikada Galatasaray, Adem ile bir gol daha buldu; ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR yaptığı incelemenin ardından golü geçerli saydı.

19. DAKİKA

43. DAKİKA

  1. 10.2.2020
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