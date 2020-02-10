VAR’dan iki düzeltme
Kasımpaşa-Galatasaray maçına VAR kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip iki müdahale sonucunda 2 gol kazandı.
Kasımpaşa-Galatasaray maçına VAR kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip iki müdahale sonucunda 2 gol kazandı. 19. dakikada Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Emre'nin vole vuruşu Hadergjonaj'ın eline çarpıp kornere gitti. Oyunu devam ettiren hakem Mete Kalkavan VAR odasından gelen uyarı ile pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı verdi. Topun başına gelen Adem Büyük de köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 43. dakikada Galatasaray, Adem ile bir gol daha buldu; ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR yaptığı incelemenin ardından golü geçerli saydı.
19. DAKİKA
43. DAKİKA
- 10.2.2020
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