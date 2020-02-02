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02 Şubat 2020, Pazar
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En değerlisi Cimbom

Babel, Nzonzi, ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine ’in en pahalı takımı olmayı başardı. ikinci sırada yer alırken onu ve izledi.

Ara transfer dönemi sona erdi. Kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntı ve 'nin yeni kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla oldukça durgun bir süreç yaşanırken , ''in en pahalı takımı' unvanını korudu. Nzonzi ve 'un kiralık sözleşmelerini fesheden Babel ve Emre Taşdemir'i ise kiralık veren sarı-kırmızılı ekip, Saracchi, Henry Onyekuru, Sekidika ve Erkan Süer ile kadrosunu takviye etti. Bu değişimle birlikte Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın kadro değeri 101 milyon euro oldu.

EN UCUZ ANKARAGÜCÜ
Galatasaray ilk sırada yer alırken onu, büyük bir sıçrama gerçekleştiren ve ikinci sıraya yerleşen takip etti. 5 oyuncu alıp, 5 oyuncu gönderen ekibinin piyasa değeri 90 milyon euro... 83 milyon euro ile kendisine üçüncü, ise 74 milyon euro ile dördüncü oldu. Süper Lig'in toplam değeri 700 milyon euro olarak belirlenirken Ankaragücü (15 milyon euro), (16 milyon euro), (18 milyon euro) ve (18.4 milyon euro) ile ligin en düşük değerine sahip takımları olarak sıralandı.

SÜPER LİG'DE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 5 TAKIM:
1. Galatasaray 101 milyon euro
2. Trabzonspor 90 milyon euro
3. Fenerbahçe 83 milyon euro
4. Beşiktaş 74 milyon euro
5. 59 milyon euro

  1. 2.2.2020
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