Luyindama ve Nagatomo dondu
Devre arasında yapılan transferlerle birlikte sarı-kırmızılı takımda yabancı sayısı 17'ye yükselmişti.
Devre arasında yapılan transferlerle birlikte sarı-kırmızılı takımda yabancı sayısı 17'ye yükselmişti. Galatasaray, sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Christian Luyindama ile hiçbir takımla anlaşamayan Yuto Nagatomo'nun sözleşmelerini dondurdu. Babel de Ajax'a gitmişti.
İŞTE 14 YABANCI
FERNANDO MUSLERA
MARTIN LINNES
MARIANO FILHO
MARCELO SARACCHI
MARCAO
JEAN MICHAEL SERI
YOUNES BELHANDA
RYAN DONK
SOFIANE FEGHOULI
MARIO LEMİNA
RADAMEL FALCAO
FLORIN ANDONE
JESSE SEKIDIKA
HENRY ONYEKURU
GELENLER
Henry Onyekuru - Kanat Monaco
Marcelo Saracchi - Sol bek Leipzig
Jesse Sekidika - Kanat Eskişehir
Erkan Süer - Orta saha Boluspor
GİDENLER
Ryan Babel - Kanat Ajax
Emre Taşdemir - Sol bek Kayseri
Steven Nzonzi - Orta saha Rennes
Batuhan Şen - Kaleci Hekimoğlu
Celil Yüksel - Orta saha Adanaspor
- 1.2.2020
- İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi!
- Alica Schmidt kimdir, kaç yaşında, nereli? Alica Schmidt instagram adresi
- Fenerbahçe'yi korkutan gerçek! Trabzonspor...
- Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak transfer projesi! Sergen Yalçın...
- Fenerbahçe yönetimini çılgına döndüren transfer kararı! Rest...
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Luyindama ve Nagatomo dondu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.