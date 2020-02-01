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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Luyindama ve Nagatomo dondu

Luyindama ve Nagatomo dondu

Devre arasında yapılan transferlerle birlikte sarı-kırmızılı takımda yabancı sayısı 17'ye yükselmişti.

Devre arasında yapılan transferlerle birlikte sarı-kırmızılı takımda yabancı sayısı 17'ye yükselmişti. , sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Christian Luyindama ile hiçbir takımla anlaşamayan Yuto Nagatomo'nun sözleşmelerini dondurdu. Babel de Ajax'a gitmişti.

İŞTE 14 YABANCI
MUSLERA
MARTIN LINNES
MARIANO FILHO
MARCELO SARACCHI
MARCAO
JEAN MICHAEL SERI
YOUNES

SOFIANE FEGHOULI
MARIO LEMİNA

FLORIN ANDONE
JESSE SEKIDIKA


GELENLER
Henry Onyekuru - Kanat Monaco
Marcelo Saracchi - Sol bek Leipzig
Jesse Sekidika - Kanat Eskişehir
Erkan Süer - Orta saha Boluspor

GİDENLER
Ryan Babel - Kanat Ajax
Emre Taşdemir - Sol bek
Steven Nzonzi - Orta saha Rennes
Batuhan Şen - Kaleci Hekimoğlu
Celil Yüksel - Orta saha

  1. 1.2.2020
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