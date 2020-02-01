Luyindama ve Nagatomo dondu

Devre arasında yapılan transferlerle birlikte sarı-kırmızılı takımda yabancı sayısı 17'ye yükselmişti. Galatasaray, sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Christian Luyindama ile hiçbir takımla anlaşamayan Yuto Nagatomo'nun sözleşmelerini dondurdu. Babel de Ajax'a gitmişti.



İŞTE 14 YABANCI

FERNANDO MUSLERA

MARTIN LINNES

MARIANO FILHO

MARCELO SARACCHI

MARCAO

JEAN MICHAEL SERI

YOUNES BELHANDA

RYAN DONK

SOFIANE FEGHOULI

MARIO LEMİNA

RADAMEL FALCAO

FLORIN ANDONE

JESSE SEKIDIKA

HENRY ONYEKURU



GELENLER

Henry Onyekuru - Kanat Monaco

Marcelo Saracchi - Sol bek Leipzig

Jesse Sekidika - Kanat Eskişehir

Erkan Süer - Orta saha Boluspor



GİDENLER

Ryan Babel - Kanat Ajax

Emre Taşdemir - Sol bek Kayseri

Steven Nzonzi - Orta saha Rennes

Batuhan Şen - Kaleci Hekimoğlu

Celil Yüksel - Orta saha Adanaspor