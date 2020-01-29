Üçü birden disiplinde!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Beşiktaş ve Galatasaray 'Saha olayları', Fenerbahçe ise 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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