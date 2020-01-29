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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Üçü birden disiplinde!

Üçü birden disiplinde!

() , , ve 'yi 'na () sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu () , , ve 'yi 'na () sevk etti. Beşiktaş ve Galatasaray 'Saha olayları', Fenerbahçe ise 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

  1. 29.1.2020
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