Damga vuracak
Galatasaray'ın devre arası kampının en dikkat çeken oyuncusu Jean Michael Seri oldu.
Galatasaray'ın devre arası kampının en dikkat çeken oyuncusu Jean Michael Seri oldu. İlk yarıda büyük hayal kırıklığı yaratan Fildişili oyuncu kampt ön libero gibi oynayıp oyunu yönlendiren isim olarak dikkat çekti ve ortaya koyduğu yüksek performans ile umutları yükseltti.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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