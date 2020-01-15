Damga vuracak

Galatasaray'ın devre arası kampının en dikkat çeken oyuncusu Jean Michael Seri oldu. İlk yarıda büyük hayal kırıklığı yaratan Fildişili oyuncu kampt ön libero gibi oynayıp oyunu yönlendiren isim olarak dikkat çekti ve ortaya koyduğu yüksek performans ile umutları yükseltti.