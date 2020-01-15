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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Damga vuracak

Damga vuracak

'ın  en dikkat çeken oyuncusu oldu.

'ın en dikkat çeken oyuncusu oldu. İlk yarıda büyük hayal kırıklığı yaratan Fildişili oyuncu kampt ön libero gibi oynayıp oyunu yönlendiren isim olarak dikkat çekti ve ortaya koyduğu yüksek performans ile umutları yükseltti.

  1. 15.1.2020
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