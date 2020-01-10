Yeni adres Antalya
Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynayan futbolcular, ana bölümde beşe beş dörtlü turnuva maçları yaptı. İstanbul'da hazırlıklarının ilk bölümünü bu idmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bugün Antalya'ya giderek çalışmalarını sürdürecek. Cimbom, 13 Ocak'ta kupa maçı için Rize'ye geçecek.
İLK RAKİP ALTAY
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarının ikinci bölümü için bu sabah uçakla Antalya'ya gidecek. Sarı- kırmızılılar ayağının dozuyla Antalya'daki ilk hazırlık maçına çıkacak. Saat 16.00'da TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Karşılaşma GS TV ile YouTube kanalından naklen yayınlanacak.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Yeni adres Antalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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