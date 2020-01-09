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09 Ocak 2020, Perşembe
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Son Aslan Sekidika

Son Aslan Sekidika

Aslan ile anlaşan Nijeryalı yıldız, dün ile olan sözleşmesini feshetti 3.5 yıllığına anlaşılan 23 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde kampa katılacak.

hücum hattını kuvvetlendirmeye devam ediyor. Geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Henry Onyekuru'yu yeniden takıma kazandıran sarı-kırmızılılar, transferinde de mutlu sona ulaştı. Haftalar öncesinden söz kesilen futbolcu, Cimbom ile 3.5 yıllığına anlaşmıştı. Sekidika kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kamp yaptığı 'ya uçarak çalışmalarına başlayacak. 23 yaşındaki futbolcu dün kulübü ile bağlarını tamamen kopardı. Jesse Sekidika, kırmızı-siyahlı kulüple olan sözleşmesini feshettiğini 'na bildirdi. Bu durum 'nin sitesinde de yer aldı.
Savaş ÇORLU

ES-ES BAŞKANI: İKNA EDEMEDİK
Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Jesse Sekidika'nın son durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Biz göreve gelmeden önce 83 bin euro'luk alacağı için kulübe ihtar çekmişti. Bir kulüple çok ciddi rakama anlaştık. Oradan ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyorduk. Menajeri kabul etti ancak Jesse reddetti. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru."

TFF 1. LİG'E DAMGA VURDU
Jesse Sekidika, Eskişehirspor'un en skorer ismiydi. Nijeryalı futbolcu 16 maçta 8 defa ağları sarstı. 2 de asisti bulunuyor. Toplamda 10 gole etkisi oldu. İlk yarıda 23 gol kaydeden Eskişehirspor'u hücumda büyük oranda sırtlamıştı.
  1. 9.1.2020
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