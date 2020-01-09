Son Aslan Sekidika
Aslan ile anlaşan Nijeryalı yıldız, dün Eskişehirspor ile olan sözleşmesini feshetti 3.5 yıllığına anlaşılan 23 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde kampa katılacak.
Savaş ÇORLU
ES-ES BAŞKANI: İKNA EDEMEDİK
Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Jesse Sekidika'nın son durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Biz göreve gelmeden önce 83 bin euro'luk alacağı için kulübe ihtar çekmişti. Bir kulüple çok ciddi rakama anlaştık. Oradan ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyorduk. Menajeri kabul etti ancak Jesse reddetti. Sözleşmesini tek taraflı feshettiği doğru."
TFF 1. LİG'E DAMGA VURDU
Jesse Sekidika, Eskişehirspor'un en skorer ismiydi. Nijeryalı futbolcu 16 maçta 8 defa ağları sarstı. 2 de asisti bulunuyor. Toplamda 10 gole etkisi oldu. İlk yarıda 23 gol kaydeden Eskişehirspor'u hücumda büyük oranda sırtlamıştı.
- 9.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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