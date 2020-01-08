Galatasaray ile anlaşmıştım
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Emre Kılınç, 2017 yılında sarı-kırmızılı ekibe transferinin son anda yattığını söyledi.
SİVAS'TAN AYRILACAK MI?
Sezon sonunda Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek Emre, "Sivasspor'dan sözleşme uzatma teklifi aldınız mı, kararınız ne olacak?" sorusuna da "Sözleşme uzatabiliriz, sözleşme biter ayrılabiliriz de. Bunlar futbolun içinde olağan şeyler. Büyütülecek bir şey olacağını da düşünmüyorum" dedi.
Galatasaray, sezon sonunda Emre'yi bu kez mutlaka kadrosuna katmayı hedefliyor.
- 8.1.2020
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karadeniz81 basın toplantısı yapamadı bi turlu
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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