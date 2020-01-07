Saracchi: Evime gelmiş gibiyim
Galatasaray'ın kadrosuna katılan Marcelo Saracchi, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katılan Marcelo Saracchi, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendini çok iyi hissettiğini belirten genç yıldız, "Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek" dedi.
- 7.1.2020
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