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02 Ocak 2020, Perşembe
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Cisse savaşı

Cisse savaşı

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen ile aynı ismin peşine düştü. Golcü arayan Cimbom ve Kanarya, Alanyasporlu Pappis Demba Cisse için kıyasıya bir yarış halinde.

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen ile aynı ismin peşine düştü. Golcü arayan Cimbom ve Kanarya, Alanyasporlu Pappis Demba Cisse için kıyasıya bir yarış halinde. F.Bahçe 12 golle Sörloth'la birlikte ligin en golcüsü olan Cisse için Alanya'ya Mehmet Ekici'yi önerdi.

Alanya, Mehmet Ekici ile birlikte Mevlüt Erdinç'i de istedi. Cisse'den vazgeçmeyen G.Saray ise sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Senegalli'ye karşılık Diagne'yi kiralık vermeyi teklif etti. Üç kulüp arasındaki görüşmeler sürerken transfer savaşını kimin kazanacağı merak konusu.

  1. 2.1.2020
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