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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Mert Hakan gün sayıyor

Mert Hakan gün sayıyor

Cimbom yerli oyuncu yelpazesini genişletmek ve kaliteli hale getirmek için kolları sıvadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile el sıkışan , oyuncuyu Ocak ayında renklerine bağlamak için uğraşıyor.

Cimbom yerli oyuncu yelpazesini genişletmek ve kaliteli hale getirmek için kolları sıvadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile el sıkışan , oyuncuyu Ocak ayında renklerine bağlamak için uğraşıyor. Sarı-kırmızılıların, Sivasspor ile görüşmeleri sürüyor. Fatih Terim, 25 yaşındaki futbolcunun dinamizmini, tekniğini ve devamlılığını çok beğeniyor.

  1. 28.12.2019
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