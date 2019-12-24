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24 Aralık 2019, Salı
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ve 'lık oldu!

Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi PFDK'lık oldu!

Teknik Direktörü ve Kulübü Başkanı , 'ya sevk edildi.

, Profesyonel () sevklerini açıkladı.

Buna göre Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi, tedbirsiz olarak PDFK'ya sevk edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Hukuk Müşavirliği'nce 24.12.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

2- A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu 'in 21.12.2019 tarihinde oynanan A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı 'nin 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

  1. 24.12.2019
  2. Güncelleme: 24.12.2019 17:39
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