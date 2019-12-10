Galatasaraylı Lemina dev maçı öncesi konuştu! "Paris Saint Germain'in en iyisi kim?"

Son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinin başında gelen Gabonlu futbolcu, futbol altyapısını Fransa'nın Lorient takımında almış, daha sonra Marsilya'da görev yapmıştı. Milliyet'te yer alan habere göre Fransız futbolunu ve Paris Saint Germain'i yakından tanıyan Lemina, "Çok zor bir maç olacak. Paris Saint Germain'in gerçekten iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Taraftarımızın bizimle gurur duyması için her şeyimizi vermek zorundayız" dedi.

EN İYİSİ KİM?

PSG deplasmanında şanslarının olup olmadığına ise Lemina, "Henüz maçı oynamadık. Bunu maç günü göreceğiz" diyerek yanıtlayan sarı-kırmızılı futbolcu, Paris'teki atmosferi iyi bildiğini ve işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.

Mario Lemina sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıllı olmalı ve kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Hocamız da bizden bunu istiyor. Paris'in en iyisi kim derseniz, buna yanıt vermek kolay değil. Çünkü hepsi çok iyi oyuncu. Sonuçta Paris Saint Germain'den bahsediyoruz."