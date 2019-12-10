Galatasaraylı Lemina dev maçı öncesi konuştu! "Paris Saint Germain'in en iyisi kim?" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Galatasaraylı Lemina dev maçı öncesi konuştu! "'in en iyisi kim?"

Galatasaraylı Lemina dev maçı öncesi konuştu! "Paris Saint Germain'in en iyisi kim?"

Şampiyonlar Ligi’nde devam etme ümidi kalmayan ancak UEFA Avrupa Ligi için şansını sonuna kadar zorlayacak olan Galatasaray’ın etkili ismi Mario Lemina, işlerinin zor olduğunu ancak umudun her zaman var olduğunu açıkladı. Paris’te işlerinin kolay olmadığını ancak henüz maçın da oynanmadığını söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, “Akıllı olmalı ve kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Hocamız da bizden bunu istiyor” diye konuştu.

Son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve teknik direktör 'in vazgeçilmezlerinin başında gelen Gabonlu futbolcu, altyapısını 'nın Lorient takımında almış, daha sonra Marsilya'da görev yapmıştı. Milliyet'te yer alan habere göre Fransız futbolunu ve 'i yakından tanıyan Lemina, "Çok zor bir maç olacak. Paris Saint Germain'in gerçekten iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Taraftarımızın bizimle gurur duyması için her şeyimizi vermek zorundayız" dedi.

EN İYİSİ KİM?
deplasmanında şanslarının olup olmadığına ise Lemina, "Henüz maçı oynamadık. Bunu maç günü göreceğiz" diyerek yanıtlayan sarı-kırmızılı futbolcu, Paris'teki atmosferi iyi bildiğini ve işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.

Mario Lemina sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akıllı olmalı ve kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Hocamız da bizden bunu istiyor. Paris'in en iyisi kim derseniz, buna yanıt vermek kolay değil. Çünkü hepsi çok iyi oyuncu. Sonuçta Paris Saint Germain'den bahsediyoruz."

Galatasaray Paris Saint Germain maçı için Fransa'ya gitti!

  1. 10.12.2019
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