Galatasaraylı Lemina dev maçı öncesi konuştu! "Paris Saint Germain'in en iyisi kim?"
Şampiyonlar Ligi’nde devam etme ümidi kalmayan ancak UEFA Avrupa Ligi için şansını sonuna kadar zorlayacak olan Galatasaray’ın etkili ismi Mario Lemina, işlerinin zor olduğunu ancak umudun her zaman var olduğunu açıkladı. Paris’te işlerinin kolay olmadığını ancak henüz maçın da oynanmadığını söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, “Akıllı olmalı ve kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Hocamız da bizden bunu istiyor” diye konuştu.
Son dönemde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinin başında gelen Gabonlu futbolcu, futbol altyapısını Fransa'nın Lorient takımında almış, daha sonra Marsilya'da görev yapmıştı. Milliyet'te yer alan habere göre Fransız futbolunu ve Paris Saint Germain'i yakından tanıyan Lemina, "Çok zor bir maç olacak. Paris Saint Germain'in gerçekten iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Taraftarımızın bizimle gurur duyması için her şeyimizi vermek zorundayız" dedi.
EN İYİSİ KİM?
PSG deplasmanında şanslarının olup olmadığına ise Lemina, "Henüz maçı oynamadık. Bunu maç günü göreceğiz" diyerek yanıtlayan sarı-kırmızılı futbolcu, Paris'teki atmosferi iyi bildiğini ve işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.
Mario Lemina sözlerini şöyle sürdürdü:
"Akıllı olmalı ve kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Hocamız da bizden bunu istiyor. Paris'in en iyisi kim derseniz, buna yanıt vermek kolay değil. Çünkü hepsi çok iyi oyuncu. Sonuçta Paris Saint Germain'den bahsediyoruz."
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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kaptan Vay bee
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Galatasaray Avrupa'da 12 maçtır kazanamıyor
Toplam 1
Yorum
austin hiçbir gelir projesi olmayan 50m dolar verip golcü bulamayan oyuncu satamayan yönetim ne zaman konuşulacak acaba
Galatasaraylı Lemina dev maçı öncesi konuştu! "Paris Saint Germain'in en iyisi kim?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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