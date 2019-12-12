PSG taraftarından alçak saldırı!

Galatasaray'ın dün akşam PSG ile oynadığı karşılaşma öncesi Paris'te Holigan-terörist işbirliği vardı. Aralarında PKK yandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 150-200 yüzü maskeli grup, karşılaşma gitmek için ünlü Porte de Saint-Cloud Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlara saldırdı. Sarı-kırmızılıların üzerine meşale atan grup içinde terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı açıldı. Türk bayrağı ise yakıldı. Galatasaraylı taraftarlar, saldırganlara karşılık verirken Fransa tarihinin en büyük grevlerinden biriyle uğraşan polis, gerekli müdahaleyi yapmakta gecikince olaylar büyüdü. Arbede de yaralananlar olduğu öğrenildi. Çirkin saldırıyı protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar olaylar yatıştıktan sonra polis kordonu eşliğinde maçın oynandığı State de France gelerek tribündeki yerlerini aldılar. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın durumu iyi, endişelenecek bir şey yok" ifadesini kullandı.

BAKAN MUHARREM KASAPOĞLU'NDAN SERT KINAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray taraftarının Fransa'da yaşadığı saldırıyı kınadı. Bakan Kasapoğlu, "Galatasaray'ı desteklemek için Paris'te bulunan vatandaşlarımıza yönelik, fair play ruhuna hiç yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyorum. Paris Büyükelçimizle görüşmelerimizi yaptık. Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız" ifadelerini kullandı.



FRANSIZLAR İŞBAŞINDA

Futbolda holiganizmin en yoğun yaşandığı yerlerden biri Fransa... İki sezon önce de Lyon-Beşiktaş maçında Fransızlar, güvenlik önlemi alınmayan tribünde Türk taraftarlara saldırmış, maç 45 dakika geç başlamıştı.



AJANSLAR ALGI YAPTI

Paris'te Fransız holiganlar ve PKK yandaşları Türk taraftarlara saldırırken Fransız ajansı AFP, (Agence France- Presse) ise algı yaptı. Galatasaraylı taraftarlar ile polis fotoğraflarını servis eden AFP bizi suçlu gösterdi.