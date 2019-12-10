Galatasaray'ın yeni stoperi Roma'dan!

Galatasaray bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da taraftarlarını memnun edemedi. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı şok bir yenilgi aldı. Aslan, 14 haftası geride kalan Süper Lig'de ise 23 puanla 6. sırada yer aldı. Devre arası transfer döneminde büyük bir değişime hazırlanan Galatasaray'da, bir ya da iki tane stoper takviysi yapılması bekleniyor. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmeleri ve Aslan'ın yeni stoperi olması beklenen isim...

10 Aralık 2019 Salı 15:39 Güncelleme: 10.12.2019 15:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





