Galatasaray'ın yeni stoperi Roma'dan! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray'ın yeni stoperi Roma'dan!

Galatasaray bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da taraftarlarını memnun edemedi. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı şok bir yenilgi aldı. Aslan, 14 haftası geride kalan Süper Lig'de ise 23 puanla 6. sırada yer aldı. Devre arası transfer döneminde büyük bir değişime hazırlanan Galatasaray'da, bir ya da iki tane stoper takviysi yapılması bekleniyor. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmeleri ve Aslan'ın yeni stoperi olması beklenen isim...
10 Aralık 2019 Salı 15:39 Güncelleme: 10.12.2019 15:39
Galatasaray'ın yeni stoperi Roma'dan!

Yarıştığı üç kulvarda da kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı...

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Galatasaray'ın yeni stoperi Roma'dan!

Devler Ligi'ne havlu atan Aslan, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray'ın yeni stoperi Roma'dan!

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen ve adı Henry Onyekuru, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Arda Turan gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, yeni transferiyle ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaparak 23. şampiyonluğunu kazanma amacında...

Galatasaray'ın yeni stoperi Roma'dan!

Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçiren Galatasaray, ocak ayında radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın yeni stoperi Roma'dan!

Başta Belhanda, Nagatomo ve Mariano olmak üzere takımda düşünülmeyen oyuncuları satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak istenen performansı sergileyemeyen Nzonzi, Seri ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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