GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.