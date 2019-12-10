Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i

Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına bu maçtan mutlak 3 puan çıkartması gereken Aslan, sakatlardan gelen 3 şok haberle sarsılmıştı. Terim'in forvet yokluğunda Falcao'ya forma verip vermeyeceği merak ediliyordu. Tecrübeli teknik adamdan bu konuda flaş bir karar geldi. İşte Galatasaray'ın muhtemel PSG 11'i...
10 Aralık 2019 Salı 14:28 Güncelleme: 10.12.2019 14:28
Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i

Galatasaray'da, gözler Devler Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu arenada ilk galibiyetini almak istiyor.

Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i

Henüz grupta galibiyeti bulunmayan Galatasaray Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için PSG karşısında puan kazanması gerekiyor.

Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge'ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN