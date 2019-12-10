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Fatih Terim'den flaş karar! Falcao yerine o oynayacak... İşte Paris Saint Germain maçı 11'i
Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına bu maçtan mutlak 3 puan çıkartması gereken Aslan, sakatlardan gelen 3 şok haberle sarsılmıştı. Terim'in forvet yokluğunda Falcao'ya forma verip vermeyeceği merak ediliyordu. Tecrübeli teknik adamdan bu konuda flaş bir karar geldi. İşte Galatasaray'ın muhtemel PSG 11'i...
10 Aralık 2019 Salı 14:28
Güncelleme: 10.12.2019 14:28
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Galatasaray'da, gözler Devler Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi...
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UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu arenada ilk galibiyetini almak istiyor.
Henüz grupta galibiyeti bulunmayan Galatasaray Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için PSG karşısında puan kazanması gerekiyor.
GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?
Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, ClubBrugge'ın da RealMadrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.