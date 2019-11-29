Terim üçlü defansa dönecek

Pazar akşamı oynanacak Trabzon deplasmanından mutlak puanla dönmek isteyen Fatih Terim, rakibe göre 11 hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam Club Brugge maçının aksine Trabzon deplasmanında Ahmet Çalık'ı oynatabileceği için Donk ve Marcao ile birlikte 3'lü defansa dönecek. Sakatlığı bulunan Babel'i yine kullanamayacağı için Belhanda ile devam edecek. Orta sahada Seri'nin yerine Nzonzi'nin oynaması gündemde... Ömer ve Lemina'nın formaları da garanti...