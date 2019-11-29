Terim üçlü defansa dönecek
Pazar akşamı oynanacak Trabzon deplasmanından mutlak puanla dönmek isteyen Fatih Terim, rakibe göre 11 hazırlıyor.
Pazar akşamı oynanacak Trabzon deplasmanından mutlak puanla dönmek isteyen Fatih Terim, rakibe göre 11 hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam Club Brugge maçının aksine Trabzon deplasmanında Ahmet Çalık'ı oynatabileceği için Donk ve Marcao ile birlikte 3'lü defansa dönecek. Sakatlığı bulunan Babel'i yine kullanamayacağı için Belhanda ile devam edecek. Orta sahada Seri'nin yerine Nzonzi'nin oynaması gündemde... Ömer ve Lemina'nın formaları da garanti...
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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