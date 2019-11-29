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29 Kasım 2019, Cuma
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Terim üçlü defansa dönecek

Terim üçlü defansa dönecek

Pazar akşamı oynanacak deplasmanından mutlak puanla dönmek isteyen , rakibe göre 11 hazırlıyor.

Pazar akşamı oynanacak deplasmanından mutlak puanla dönmek isteyen , rakibe göre 11 hazırlıyor. Tecrübeli teknik adam maçının aksine Trabzon deplasmanında 'ı oynatabileceği için Donk ve Marcao ile birlikte 3'lü defansa dönecek. Sakatlığı bulunan Babel'i yine kullanamayacağı için ile devam edecek. Orta sahada Seri'nin yerine Nzonzi'nin oynaması gündemde... Ömer ve Lemina'nın formaları da garanti...

  1. 29.11.2019
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