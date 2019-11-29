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29 Kasım 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 13'üncü haftasında pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde taktik çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah gerçekleştirdikten sonra uçakla 'a hareket ederek, mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

  1. 29.11.2019
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