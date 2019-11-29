Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih

Terim yönetiminde taktik çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah gerçekleştirdikten sonra uçakla Trabzon'a hareket ederek, mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.