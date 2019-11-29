Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde taktik çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah gerçekleştirdikten sonra uçakla Trabzon'a hareket ederek, mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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