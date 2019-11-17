Rodrygo için olay yorum! ''Onu tanımıyordum ama Galatasaray maçından sonra hayran oldum''

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta hat trick yapan Rodrygo'ya hayran olduğunu söyledi.

Rodrygo'nun Galatasaray maçında sergilediği tavırdan ziyade karakteristik özelliklerine adeta hayran olduğunu söyleyen Tite, gelişimnden ziyade tavırlarının kendisinini etkilediğini söyledi.

"TAVIRLARI VE HAREKETLERİNE HAYRANLIK DUYDUM"

Genç oyuncuların böyle dönemlerde çabuk şımarıp kısa sürede gözden düştüğünü vurgulayan Tite, Rodrygo ile daha önce tanışmamış olmasına rağmen tavırlarının çok dikkat çekici olduğunu söyledi.

Tite yaptığı açıklamada, "Daha önce Rodrygo ile hiç konuşmadım. Galatasaray'a karşı attığı golden sonra asisti yapan Benzema'ya sarıldı.

Diğer gollerden sonra kamera Rodrygo'yu gösterince o sırada topu öpüyordu. Maçta yeteneklerini gördüm. Tavırları ve hareketlerini gördüm. Bu yaşta karakter önemlidir ve Rodrygo'ya ben Galatasaray maçında adeta hayran oldum." ifadelerini kullandı.



