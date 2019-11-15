Cengiz aday olabilecek

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin iki önemli karar verdiğini söyledi. "Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal'ın fer'i müdahale talepleri kabul edilerek seçimlere katılabilmesine imkan sağlanmıştır" diyen Günay, "Artık bu konuda herhangi bir tartışmaya yer yoktur. İkincisi ise yönetim kurulu üyelerince alınan tedbir kararları devam ettirildiğinden seçim kararı alma zorunluluğu yoktur. Yönetimimiz her zamanki aşk ve heyecan ile görevinin başındadır" ifadesini kullandı.