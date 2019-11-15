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15 Kasım 2019, Cuma
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Cengiz aday olabilecek

Cengiz aday olabilecek

Başkan Yardımcısı , " ve 'ın fer'i müdahale talepleri kabul edilerek seçimlere katılabilmesine imkan sağlanmıştır" dedi.

Başkan Yardımcısı , 14. 'nin iki önemli karar verdiğini söyledi. " ve 'ın fer'i müdahale talepleri kabul edilerek seçimlere katılabilmesine imkan sağlanmıştır" diyen Günay, "Artık bu konuda herhangi bir tartışmaya yer yoktur. İkincisi ise yönetim kurulu üyelerince alınan tedbir kararları devam ettirildiğinden kararı alma zorunluluğu yoktur. Yönetimimiz her zamanki aşk ve heyecan ile görevinin başındadır" ifadesini kullandı.

  1. 15.11.2019
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