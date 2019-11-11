Mustafa Cengiz stattan ayrıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının sona ermesinin ardından hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi. Seçim kararı alınacağı iddia edilen toplantının ardından Başkan Mustafa Cengiz, hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.
ADAY OLAMAYACAK İDDİASI
Sarı-kırmızılıların seçime gitmesi durumunda Cengiz'in herhangi bir şekilde başkanlığa aday olamayacağı da iddialar arasında yer alıyor.
- 11.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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