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11 Kasım 2019, Pazartesi
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stattan ayrıldı

Mustafa Cengiz stattan ayrıldı

Galatasaray Başkanı , 'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının sona ermesinin ardından hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Galatasaray sona erdi. kararı alınacağı iddia edilen toplantının ardından Başkan , hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

ADAY OLAMAYACAK İDDİASI

Sarı-kırmızılıların seçime gitmesi durumunda Cengiz'in herhangi bir şekilde başkanlığa aday olamayacağı da iddialar arasında yer alıyor.

  1. 11.11.2019
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