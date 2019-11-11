Mustafa Cengiz stattan ayrıldı

Galatasaray Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi. Seçim kararı alınacağı iddia edilen toplantının ardından Başkan Mustafa Cengiz, hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

ADAY OLAMAYACAK İDDİASI

Sarı-kırmızılıların seçime gitmesi durumunda Cengiz'in herhangi bir şekilde başkanlığa aday olamayacağı da iddialar arasında yer alıyor.