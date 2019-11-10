Galatasaray'da 20 maç sonra bek katkısı!
Galatasaray, Emre Taşdemir'in asistiyle 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.
Süper Lig 11. Haftada Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray ile yeşil sahada bir araya geldi.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kıran kırana geçen karşılaşmalara çıkan sarı-kırmızılı takım Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek Devler Ligi'nde Real Madrid karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından moral buldu.
Hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı ve saat 20.00'de Kalyon Stadında başlayan karşılaşmada Galatasaray ev sahibi ekip karşısında 21. dakikada Ömer Bayram, 43. dakikada Feghouli'nin imza attığı gollerle galip gelerek İstanbul'a 3 puanla döndü.
20 MAÇ SONRA BİR İLK
Gaziantep karşısında formsuz Yuto Nagatomo'nun yerine ilk 11'de şans bulan Emre Taşdemir büyük bir hasrete son verdi.
Genç futbolcu 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin golünü hazırlarken, Galatasaray da tam 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu.
Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon Kayseri maçında gol ve asist üretmişti.
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 08:46
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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