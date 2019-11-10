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10 Kasım 2019, Pazar
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'da 20 maç sonra bek katkısı!

Galatasaray'da 20 maç sonra bek katkısı!

, Taşdemir'in asistiyle 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu. Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon maçında gol ve asist üretmişti.

11. Haftada Futbol Kulübü ile yeşil sahada bir araya geldi.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kıran kırana geçen karşılaşmalara çıkan sarı-kırmızılı takım Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek Devler Ligi'nde karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından moral buldu.

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Hakem 'ın düdük çaldığı ve saat 20.00'de Kalyon Stadında başlayan karşılaşmada Galatasaray ev sahibi ekip karşısında 21. dakikada , 43. dakikada Feghouli'nin imza attığı gollerle galip gelerek 'a 3 puanla döndü.

20 MAÇ SONRA BİR İLK

Gaziantep karşısında formsuz Yuto Nagatomo'nun yerine ilk 11'de şans bulan Emre Taşdemir büyük bir hasrete son verdi.

Genç futbolcu 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin golünü hazırlarken, Galatasaray da tam 20 maç sonra bir bekinden skor katkısı almış oldu.

Takımın diğer bekleri Mariano ve Nagatomo son olarak geçen sezon maçında gol ve asist üretmişti.

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 08:46
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