"Mustafa Cengiz divan toplantısına katılmayacak"
Yeniden erken seçim seslerinin yükseldiği Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Galatasaray Kulübü, yarınki divan kurulu ve perşembe günkü mahkeme sebebiyle 2 kritik günü üst üste yaşayacak.
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programında Galatasaray'ın seçim gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz ile ilgili konuşan Tüzemen, "Mustafa Cengiz divan toplantısına katılmayacak." ifadelerini kullandı.
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