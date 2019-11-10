Spor yazarları Gazişehir FK - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ahmet Çalık da, Ömer Bayram da, Emre Taşdemir de muhadilleri olan yabancılardan daha çok şey verebileceklerini ispatlarcasına oynadılar. Her şey yolunda değil belki ama G.Saray çok önemli bir galibiyetle zirve iddiasını sürdürmeyi başardı.