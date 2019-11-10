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10 Kasım 2019, Pazar
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Galatasaray'a Falcao müjdesi!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'la geçerek rahat bir nefes alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak performansıyla bekleneni vereyen ve aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...
10 Kasım 2019 Pazar 14:12
Galatasaray'a Falcao müjdesi!

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'a Falcao müjdesi!

Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddelerinden birisi de Radamel Falcao'nun sağlık durumu...

Galatasaray'a Falcao müjdesi!

Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber geldi.

Galatasaray'a Falcao müjdesi!

Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.

Galatasaray'a Falcao müjdesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.

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