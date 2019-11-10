GALERİ
Galatasaray'a Falcao müjdesi!
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'la geçerek rahat bir nefes alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların transferi için uzun uğraşlar verdiği ancak performansıyla bekleneni vereyen ve aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...
10 Kasım 2019 Pazar 14:12
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.
DİĞER GALERİLER